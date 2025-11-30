MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η εντεκάδα του ΠΑΟΚ για τη “μάχη” στη Λιβαδειά – Επιστροφή Λόβρεν στην άμυνα

Φωτογραφία: Intime
Με τους Ντέγιαν Λόβρεν και Γκρεγκ Τέιλορ να παίρνουν θέση στην άμυνα θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Λεβαδειακό (30/11 19:00), για την 12η αγωνιστική της Super League.

Ο Γίρι Παβλένκα θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια, με τους Τέιλορ, Λόβρεν, Κεντζιόρα και Κένι να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας από τ΄ αριστερά προς τα δεξιά.

Στο «πλευρό» του Μεϊτέ επιστρέφει ο Οζντόεφ, ενώ στο «δέκα» απόντος των Κωνσταντέλια-Πέλκα, παραμένει ο Ιβανούσετς. Στις πλευρές θα αγωνιστούν οι Ζίβκοβιτς και Τάισον, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Γιακουμάκης.

ΠΑΟΚ

