Με βασικό τον Ανδρέα Τεττέη η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας για τον αγώνα με τη Λευκορωσία
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα τη Λευκορωσία (18/11, 21:45) στο Ζάλαεγκερζεγκ της Ουγγαρίας, για την 6η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστή την ενδεκάδα της γαλανόλευκης.
Αναλυτικά η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ρότα, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Τζόλης, Μασούρας, Τεττέη.
Οι αναπληρωματικοί: Τζολάκης, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μιχαηλίδης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Κωστούλας, Τριάντης, Καρέτσας, Βήχος.