Με βασικό τον Ανδρέα Τεττέη η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας για τον αγώνα με τη Λευκορωσία

Φωτογραφία: Intime
Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα τη Λευκορωσία (18/11, 21:45) στο Ζάλαεγκερζεγκ της Ουγγαρίας, για την 6η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστή την ενδεκάδα της γαλανόλευκης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ρότα, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Τζόλης, Μασούρας, Τεττέη.

Οι αναπληρωματικοί: Τζολάκης, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μιχαηλίδης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Κωστούλας, Τριάντης, Καρέτσας, Βήχος.

