MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση τον ΠΑΟΚ για το “ντου” των οπαδών στα δημοσιογραφικά της Τούμπας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε ακρόαση κάλεσε την ΠΑΕ ΠΑΟΚ η ΔΕΑΒ για το συμβάν στα δημοσιογραφικά της Τούμπας λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης του Δικεφάλου κόντρα στον Λεβαδειακό για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Αναλυτικά η απόφαση της ΔΕΑΒ αναφέρει:

«Καλεί σε ακρόαση, στις 24/03/2026, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς και δεκατέσσερα (14) φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό, που φέρεται ότι έλαβε χώρα στο Γήπεδο Τούμπας, στις 15/03/2026, από τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα, πριν από την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, περιόδου 2025/2026, με την απειλή άσκησης βίας, εξύβριση και προπηλακισμούς των δημοσιογράφων που επρόκειτο να καλύψουν τον αγώνα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 39 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Άτομα με σύνδρομο Down σερβίρουν καφέ σε γνωστό κατάστημα στην Αριστοτέλους – Δείτε φωτο

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ιράν: Απαγχονίστηκαν τρεις καταδικασμένοι για τη δολοφονία αστυνομικών

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 19 ώρες πριν

Δ. Καλαμαριάς: Έκκληση στους δημότες να μην απορρίπτουν ανακυκλώσιμα υλικά στους μπλε κάδους – “Προέκυψε βλάβη στο ΚΔΑΥ Θέρμης”

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Βασίλης Θωμόπουλος: Δεν έχω όνειρο να ξανασυνεργαστώ με τον Πέτρο Φιλιππίδη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 59 λεπτά πριν

ΔΥΠΑ – Voucher 750 ευρώ: Έως την Παρασκευή 20/3 οι ενστάσεις – Πότε θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Λαμία: Κυνήγησαν τους “μαϊμού” ΔΕΗτζήδες και πήραν πίσω τα χρυσαφικά της ηλικιωμένης