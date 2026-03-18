Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση τον ΠΑΟΚ για το “ντου” των οπαδών στα δημοσιογραφικά της Τούμπας

Σε ακρόαση κάλεσε την ΠΑΕ ΠΑΟΚ η ΔΕΑΒ για το συμβάν στα δημοσιογραφικά της Τούμπας λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης του Δικεφάλου κόντρα στον Λεβαδειακό για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Αναλυτικά η απόφαση της ΔΕΑΒ αναφέρει:

«Καλεί σε ακρόαση, στις 24/03/2026, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς και δεκατέσσερα (14) φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό, που φέρεται ότι έλαβε χώρα στο Γήπεδο Τούμπας, στις 15/03/2026, από τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα, πριν από την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, περιόδου 2025/2026, με την απειλή άσκησης βίας, εξύβριση και προπηλακισμούς των δημοσιογράφων που επρόκειτο να καλύψουν τον αγώνα».