Η ΔΕΑΒ καλεί σε ακρόαση ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό για φθορά καθισμάτων από τους φιλάθλους τους στα ματς με Πανσερραϊκό και Βόλο

Σε ακρόαση καλούνται από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ) η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αλλά και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπεριφορά των οπαδών τους στους αγώνες με Πανσερραϊκό και Βόλο, αντίστοιχα.

Στο κατηγορητήριο τόσο του Παναθηναϊκού αλλά και του ΠΑΟΚ είναι η καταστροφή καθισμάτων.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

1. Καλεί σε ακρόαση, στις 11/11/2025, την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα εντός της αθλητικής εγκατάστασης του ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΟΛΟΥ, την 01/11/2025, μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, που διεξήχθη σε αυτό για την 9η αγωνιστική της Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, από φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας και ειδικότερα για βίαιη πρόκληση φθοράς (αποκόλληση και καταστροφή) περί των επτά (7) έως σαράντα (40) πλαστικών καθισμάτων των Θυρών 31-42 του ανωτέρω Σταδίου.

Εφαρμογή του άρθρου 1 ν. 4326/2015, παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

2. Καλεί σε ακρόαση, στις 11/11/2025, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα, εντός της αθλητικής εγκατάστασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, στις 02/11/2025, κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ, που διεξήχθη σε αυτό για την 9η αγωνιστική της Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, από φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας και ειδικότερα για βίαιη πρόκληση φθοράς (αποκόλληση και καταστροφή) πενήντα (50) πλαστικών καθισμάτων εντός της Θύρας 1 και εξήντα πέντε (65) εντός της Θύρας 7 του ανωτέρω Σταδίου.

Εφαρμογή του άρθρου 1 ν. 4326/2015, παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.