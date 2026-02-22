MENOY

Η αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΛ με ντεμπούτο Σάντσες

Φωτογραφία: Intime
Την αρχική του ενδεκάδα για την αναμέτρηση με αντίπαλο την ΑΕΛ έκανε γνωστή ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος μετά την τιμωρία του στην αναμέτρηση απέναντι στη Θέλτα, επιστρέφει στην άκρη του πάγκου του Δικεφάλου.

Ντεμπούτο με τα… ασπρόμαυρα κάνει το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, Χόρχε Σάντσες, που επιλέχθηκε αντί του Κένι στο πλαίσιο διαχείρισης, ενώ κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Γίρι Παβλένκα.

Ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε για την αρχική του ενδεκάδα τους: Παβλένκα, Σάντσες, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης

