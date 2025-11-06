MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Hellenic Championship: Συνεχίζει ακάθεκτος στα ημιτελικά ο Νόβακ Τζόκοβιτς

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πανηγυρική πρόκριση στα ημιτελικά του Hellenic Championship, πήρε ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος (Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης) επικράτησε με 2-0 σετ (7-6(1), 6-4) του Πορτογάλου, Νούνο Μπόρζες, σε έναν προημιτελικό με υψηλό επίπεδο τένις και έντονο ρυθμό στο Telekom Center Athens, παρουσία περίπου 8.000 θεατών.

Το πρώτο σετ εξελίχθηκε χωρίς μπρέικ, με τους δύο αθλητές να κρατούν το σερβίς τους, προτού ο Τζόκοβιτς επιβληθεί στο τάι μπρέικ με 7-1, αξιοποιώντας την εμπειρία και τη σταθερότητά του.

Στο δεύτερο σετ, ο Μπόρζες συνέχισε να είναι ανταγωνιστικός έως το 3-3, ωστόσο ο Τζόκοβιτς ανέβασε ρυθμό, πέτυχε το μοναδικό μπρέικ του αγώνα και διατήρησε το προβάδισμά του ως το τέλος, κατακτώντας το σετ με 6-4. Ο Πορτογάλος αντιμετώπισε μικρές ενοχλήσεις προς το φινάλε, γεγονός που περιόρισε την απόδοσή του.

Με αυτή τη νίκη, ο Τζόκοβιτς εξασφάλισε θέση στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο (7/11, 17:00) τον Γιάνικ Χάνφμαν, συνεχίζοντας την πορεία του στη διοργάνωση με στόχο την κατάκτηση του τίτλου.

