Hellenic Championship: Στους προημιτελικούς ο Τζόκοβιτς μετά τη νίκη επί του Ταμπίλο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση σε ελληνικό έδαφος και φρόντισε να την συνδυάσει με νίκη. Ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας επικράτησε με straight sets (2-0 σετ: 7-6 (3), 6-1) του Αλεχάντρο Ταμπίλο, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην προημιτελική φάση του Hellenic Championship, που διεξάγεται στο Telekom Center Athens.

Ο Τζόκοβιτς έδειξε από νωρίς τις προθέσεις του, κυριαρχώντας στο court με σταθερό σερβίς και εξαιρετικά ράλι, σε μια αναμέτρηση που άφησε εντυπωσιασμένο το ελληνικό κοινό που γέμισε τις κερκίδες για να τον παρακολουθήσει από κοντά.

Μπροστά σε περίπου 10.000 θεατές, μεταξύ αυτών ο «ασημένιος» παγκόσμιος πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ και «χάλκινος» Ολυμπιονίκης, Εμμανουήλ Καραλής και ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς, το Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης δεν… αγχώθηκε απέναντι στον 28χρονο Χιλιανό, φτάνοντας στη νίκη σε 1 ώρα και 41 λεπτά. Στην οκτάδα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Έλιοτ Σπιτζίρι-Νούνο Μπόρζες.

Η πρεμιέρα είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Σέρβο, καθώς ήταν η πρώτη φορά που αγωνίστηκε στην Ελλάδα ως κάτοικος Αθήνας. Άγχος δεν φάνηκε να έχει, παίζοντας πειστικά απέναντι σε έναν αντίπαλο που τον είχε κερδίσει στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις τους.

Το πρώτο σετ ήταν ντέρμπι, χωρίς μπρέικ, με τον Τζόκοβιτς να παίρνει τελικά το προβάδισμα στο τάι μπρέικ, προηγούμενος από την αρχή (1-0) και κλείνοντας το 7-6(3) με ένα μίνι μπρέικ στο 6-3.

Στο δεύτερο σετ ο Σέρβος κυριάρχησε πλήρως, προηγήθηκε 3-1 και «καθάρισε» τον αγώνα με μπρέικ στο έκτο γκέιμ, φτάνοντας στο τελικό 6-1 και πανηγυρίζοντας την πρόκριση.

Ο επόμενος αγώνας του Τζόκοβιτς θα διεξαχθεί την Πέμπτη (6/11).