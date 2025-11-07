Hellenic Championship: Ο Μουζέτι αντίπαλος του Τζόκοβιτς στον τελικό μετά από νίκη-θρίλερ επί του Κόρντα

Ο Λορέντσο Μουζέτι υπέγραψε μια από τις πιο δραματικές νίκες της χρονιάς στην Αθήνα, σώζοντας match point και επικρατώντας του Σεμπάστιαν Κόρντα με 6-0, 5-7, 7-5 σε 2 ώρες και 15 λεπτά, για να κλείσει ραντεβού με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του ATP 250 Hellenic Championship. Ο Ιταλός έφτασε μια ανάσα από τον αποκλεισμό, όμως γύρισε το τρίτο σετ στα κρίσιμα, έσπασε καθοριστικά το σερβίς του Αμερικανού και κράτησε την ψυχραιμία του στο τελευταίο game, διατηρώντας ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης στα ATP Finals του Τορίνο.

Το διακύβευμα είναι ξεκάθαρο: με κατάκτηση του τροπαίου στην Αθήνα, ο 22χρονος θα αναρριχηθεί στην 8η θέση της κατάταξης και θα «σφραγίσει» θέση στην τελική οκτάδα της χρονιάς, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή φθινοπωρινή κούρσα. Το έργο του, πάντως, μόνο εύκολο δεν είναι απέναντι στον Τζόκοβιτς, με τον οποίο έχει αρνητικό απολογισμό (1-8) και χωρίς κερδισμένο σετ στα τρία τελευταία μεταξύ τους ματς.

Ο Τζόκοβιτς, από την πλευρά του, έδειξε σαφώς πιο φρέσκα πόδια στον ημιτελικό, επικρατώντας του Γιανίκ Χάνφμαν με 6-3, 6-4 σε 79 λεπτά. Ο Σέρβος έχασε για πρώτη φορά το σερβίς του αυτή την εβδομάδα, αλλά απάντησε άμεσα, επιβάλλοντας ρυθμό και κλείνοντας την πρόκριση με ασφάλεια. Με αυτά τα δεδομένα, ο τελικός της Αθήνας αποκτά διπλή σημασία: για τον Τζόκοβιτς είναι ευκαιρία για τον 101ο τίτλο της καριέρας του και 95ο σε hard Court, για τον Μουζέτι, είναι «τελικός τελικών» με έπαθλο το τελευταίο εισιτήριο για το Τορίνο.

Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα ετοιμάζεται για έναν τελικό με υψηλό αγωνιστικό και συναισθηματικό φορτίο: ο Τζόκοβιτς αναζητά άλλη μία κούπα στη νέα του «έδρα», την ώρα που ο Μουζέτι διεκδικεί την πιο σημαντική νίκη της καριέρας του, που μπορεί να τον εκτοξεύσει στα φώτα των ATP Finals.