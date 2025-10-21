MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

H Eλληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στηρίζει 8 Ομοσπονδίες με 268.195 ευρώ για Ολυμπιακή προετοιμασία

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑΣ MILANO CORTINA 2026 (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
THESTIVAL TEAM

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή συνεχίζει να στηρίζει τις Αθλητικές Ομοσπονδίες στα αιτήματα τους για στήριξη της προετοιμασίας των αθλητών ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Αντζελες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας της ΕΟΕ Δημοσθένης Γυρούσης που συγκέντρωσε όλα τα αιτήματα, εισηγήθηκε να δοθούν 268.195 ευρώ σε 8 Αθλητικές Ομοσπονδίες, πρόταση που έγινε ομόφωνα δεκτή από την Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα οι επιχορηγήσεις που εγκρίθηκαν είναι:

  • Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων 89.740 ευρώ για να καλυφθεί η προετοιμασία 10 αθλητών για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026.
  • Ελληνική Ομοσπονδία Αντιπτέρισης 2.000 ευρώ.
  • Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία 4.895 ευρώ για τη συμμετοχή του Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ινδονησίας.
  • Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο 33.400 ευρώ.
  • Ελληνική Ομοσπονδία Τάεκβοντο 31.240 για την προετοιμασία των αθλητών και των αθλητριών της Εθνικής ομάδας.
  • Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης 86.520 ευρώ για τις Εθνικές ομάδες beach volley.
  • Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος 10.750 ευρώ για τη συμμετοχή της Εμμανουέλας Κατζουράκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
  • Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε Καγιάκ 9.650 ευρώ για τη συμμετοχή του Στέφανου Δημόπουλου σε αγώνες και καμπ προετοιμασίας.

Συνολικά η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει δώσει μέσα στο 2025 για Ολυμπιακή Προετοιμασία, 819.800 ευρώ με στόχο να βοηθήσει τις Αθλητικές Ομοσπονδίες να στηρίξουν τους αθλητές υψηλού επιπέδου.

