Γρηγορίου στους παίκτες του Άρη: “Είμαστε σε καλό δρόμο, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Μιχάλης Γρηγορίου μπορεί να είδε την ομάδα του να μην καταφέρνει να κερδίσει τον Ατρόμητο, όμως έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα-απόδοση των παικτών του, όπως τους ανέφερε ο ίδιος.

Ο Έλληνας τεχνικός ήθελε να δώσει boost στους παίκτες του, λέγοντας:

«Αυτό που έγινε χθες (Σάββατο) ήταν και θέμα τύχης. Είμαστε όμως σε καλό δρόμο. Είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθειά σας και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι» ανέφερε μεταξύ άλλων. 

Μιχάλης Γρηγορίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

