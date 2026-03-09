Γρηγορίου στους παίκτες του Άρη: “Είμαστε σε καλό δρόμο, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι”

Ο Μιχάλης Γρηγορίου μπορεί να είδε την ομάδα του να μην καταφέρνει να κερδίσει τον Ατρόμητο, όμως έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα-απόδοση των παικτών του, όπως τους ανέφερε ο ίδιος.

Ο Έλληνας τεχνικός ήθελε να δώσει boost στους παίκτες του, λέγοντας:

«Αυτό που έγινε χθες (Σάββατο) ήταν και θέμα τύχης. Είμαστε όμως σε καλό δρόμο. Είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθειά σας και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι» ανέφερε μεταξύ άλλων.