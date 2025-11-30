Γκέλα για τον Ηρακλή που ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Καμπανιακό

Μεγάλη ευκαιρία να αυξήσει τη βαθμολογική διαφορά από τους διώκτες του έχασε ο Ηρακλής κόντρα στον Καμπανιακό.

Οι «κυανόλευκοι» έμειναν στο 2-2 απέναντι στην ομάδα της Χαλάστρας και δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν την ισοπαλία ανάμεσα σε Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας νωρίτερα στο Θεσσαλικό ντέρμπι.

Στο ντεμπούτο του Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς στον «κυανόλευκο» πάγκο, ο Ηρακλής είχε την ευκαιρία με νίκη απέναντι στον Καμπανιακό να αυξήσει στο +3 τη διαφορά στη βαθμολογία από τις δύο θεσσαλικές ομάδες, όμως, έμεινε στην ισοπαλία με αποτέλεσμα η κατάσταση στην κορυφή να παραμείνει αμετάβλητη.

Τις ισοπαλίες σε Καυτανζόγλειο και Νέα Ιωνία αξιοποίησε ο Αστέρας Τρίπολης Β’, ο οποίος με τη νίκη του 3-0 επί του Μακεδονικού πλησίασε στο -1 τις δύο Θεσσαλικές ομάδες και στο -2 τον πρωτοπόρο Ηρακλή.

Πηγή: metrosport.gr