MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γκέλα για τον Ηρακλή που ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Καμπανιακό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μεγάλη ευκαιρία να αυξήσει τη βαθμολογική διαφορά από τους διώκτες του έχασε ο Ηρακλής κόντρα στον Καμπανιακό.

Οι «κυανόλευκοι» έμειναν στο 2-2 απέναντι στην ομάδα της Χαλάστρας και δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν την ισοπαλία ανάμεσα σε Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας νωρίτερα στο Θεσσαλικό ντέρμπι.

Στο ντεμπούτο του Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς στον «κυανόλευκο» πάγκο, ο Ηρακλής είχε την ευκαιρία με νίκη απέναντι στον Καμπανιακό να αυξήσει στο +3 τη διαφορά στη βαθμολογία από τις δύο θεσσαλικές ομάδες, όμως, έμεινε στην ισοπαλία με αποτέλεσμα η κατάσταση στην κορυφή να παραμείνει αμετάβλητη.

Τις ισοπαλίες σε Καυτανζόγλειο και Νέα Ιωνία αξιοποίησε ο Αστέρας Τρίπολης Β’, ο οποίος με τη νίκη του 3-0 επί του Μακεδονικού πλησίασε στο -1 τις δύο Θεσσαλικές ομάδες και στο -2 τον πρωτοπόρο Ηρακλή.

Πηγή: metrosport.gr

Ηρακλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Άκης Σκέρτσος: Και μετά το ταμείο ανάκαμψης, τι;

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 59 λεπτά πριν

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: “Μόνο με εισιτήριο και σεβασμό” ο αγώνας με Λεβαδειακό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Από την κόλαση στον παράδεισο o Άρης – Νίκη μετά από δύο μήνες με buzzer beater του Ντούντου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Πώς να διώξετε τη δυσάρεστη μυρωδιά από τον νεροχύτη

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Μαρία Κορινθίου: Είδα πάρα πολύ τοξικότητα και προτίμησα να προφυλάξω την ψυχική μου γαλήνη

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Νίκη Λάμη: Με αγχώνει όταν τα media ασχολούνται με την προσωπική μου ζωή