Γιανίκ Σίνερ και Αρίνα Σαμπαλένκα οι μεγάλοι νικητές στο Indian Wells – Έγραψε ιστορία ο Ιταλός τενίστας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Γιανίκ Σίνερ και η Αρίνα Σαμπαλένκα αναδείχθηκαν πρωταθλητές στο τουρνουά του Indian Wells, κατακτώντας τον τίτλο σε άνδρες και γυναίκες, αντίστοιχα.

Στους άνδρες, ο Γιανίκ Σίνερ κέρδισε τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με 7-6 (6), 7-6 (4) σε έναν πολύ κλειστό τελικό και έγραψε ιστορία στο τένις, κάνοντας ένα ρεκόρ που μόνο οι Φέντερερ και Τζόκοβιτς έχουν πετύχει.

Ο 24χρονος Ιταλός κάτοχος 4 Grand Slams τίτλων έχει πλέον κερδίσει όλους τους μεγάλους τίτλους στα hardcourts τουρνουά: το Australian Open, το US Open, το ATP Finals και τα 6 Masters που γίνονται σε σκληρές επιφάνειες.

Αυτός είναι ο 25ος τίτλος της καριέρας του Σίνερ, με τον έκτο σε επίπεδο Masters. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Ιταλός τενίστας έφτασε στην κορυφή, χωρίς να παραχωρήσει ούτε ένα σετ σε όλη τη διοργάνωση.

Όσον αφορά την κατηγορία των γυναικών, η Αρίνα Σαμπαλένκα είναι η νέα βασίλισσα του Indian Wells. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, η 27χρονη Λευκορωσίδα κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Έλενα Ριμπάκινα με 2-1 σετ (3-6, 6-3, 7-6), μετά από μια συγκλονιστική μάχη 2,5 ωρών.

Με αυτή τη νίκη, η Σαμπαλένκα έσπασε το αρνητικό σερί κόντρα στην Καζάκα τενίστρια, πανηγυρίζοντας τον 23ο τίτλο της καριέρας της και τον πρώτο της στο συγκεκριμένο τουρνουά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ποινή φυλάκισης με αναστολή σε 22χρονο που έτρεχε με 179 χλμ/ώρα σε επαρχιακό δρόμο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Γεραπετρίτης: Δεν είναι στην πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν κατηγορούν το Πακιστάν για φονικό πλήγμα σε κέντρο απεξάρτησης από ναρκωτικά, στην Καμπούλ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Δούκας: Καθαρό “όχι” στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο και έδειρε άλλον οδηγό – Απίστευτο βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ψήφισαν 174.813 για εκλογή συνέδρων του ΠΑΣΟΚ