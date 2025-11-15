Για το γόητρο η Εθνική υποδέχεται απόψε τη Σκωτία

Η Εθνική ομάδα φιλοξενεί απόψε στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Σκωτία, για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Μπορεί να μην έχει ελπίδες πρόκρισης η Εθνική Ελλάδας στο αποψινό παιχνίδι (21:45, Alpha) κόντρα στην Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ωστόσο δεν είναι… αδιάφορη. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς καλείται να βγάλει αντίδραση και να παλέψει για τη νίκη, αφενός για να πάρει… εκδίκηση από τους Σκωτσέζους που την έθεσαν εκτός στόχου, αφετέρου για να βελτιώσει τη θέση της στο ranking της FIFA, ενόψει των προσεχών κληρώσεων.

Εξάλλου, η «γαλανόλευκη» έχει το ταλέντο και καλείται να φτιάξει την ψυχολογία της ενόψει των αγώνων στο Nations League, που πλέον βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία. Στα αγωνιστικά, δεν υπάρχουν νέα προβλήματα, πλην των απόντων τραυματιών, ενώ τιμωρημένος για το αποψινό παιχνίδι, λόγω καρτών είναι ο Χρήστος Ζαφείρης.

Η Σκωτία από την πλευρά της θέλει τη νίκη για να ελπίζει σε απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ και υπάρχει μια διάχυτη αισιοδοξία ότι η ομάδα τους θα καταφέρει να δώσει το παρών στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού το καλοκαίρι.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Ελλάδα: Βλαχοδήμος, Τσιμίκας, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Χατζηδιάκος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Τζόλης, Καρέτσας, Μπακασέτας, Παυλίδης.

Σκωτία: Γκόρντον, Ρόμπερτσον, Χίκεϊ, Σούταρ, Χάνλεϊ, ΜακΛίν, Φέργκιουσον, Κρίστι, ΜακΓκίν, ΜακΤόμινεϊ, Άνταμς.