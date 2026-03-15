Γερεμέγεφ: Μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα στο παιχνίδι

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ μίλησε μετά τη νίκη απέναντι στον Λεβαδειακό, τονίζοντας πως θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

Για τη διαχείριση σε μία τόσο δύσκολο περίοδο:

«Θέλουμε ως οικογένεια του ΠΑΟΚ, να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Για το παιχνίδι:

«Δεν ήμουν εδώ τις δύο προηγούμενες φορές που αντιμετωπίσαμε τον Λεβαδειακό, αλλά έχω ακούσει ότι μας δυσκόλεψαν αρκετά. Ευτυχώς για εμάς σκοράραμε νωρίς και παρότι δεν είχαμε πολύ καλή απόδοση πήραμε το αποτέλεσμα. Μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα, αλλά στο τέλος ήταν μια καλή νίκη».

Για το αν έχουν δικαιωθεί οι προσδοκίες που είχε όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ:

«Έχω ως προτεραιότητα να αποδεικνύω συνεχώς την αξία μου και να βοηθάω την ομάδα μου. Τον απολογισμό θα τον κάνω στο τέλος της σεζόν».