Γερεμέγεφ: Μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα στο παιχνίδι

THESTIVAL TEAM

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ μίλησε μετά τη νίκη απέναντι στον Λεβαδειακό, τονίζοντας πως θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

Για τη διαχείριση σε μία τόσο δύσκολο περίοδο: 

«Θέλουμε ως οικογένεια του ΠΑΟΚ, να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Για το παιχνίδι: 

«Δεν ήμουν εδώ τις δύο προηγούμενες φορές που αντιμετωπίσαμε τον Λεβαδειακό, αλλά έχω ακούσει ότι μας δυσκόλεψαν αρκετά. Ευτυχώς για εμάς σκοράραμε νωρίς και παρότι δεν είχαμε πολύ καλή απόδοση πήραμε το αποτέλεσμα. Μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα, αλλά στο τέλος ήταν μια καλή νίκη».

Για το αν έχουν δικαιωθεί οι προσδοκίες που είχε όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ: 

«Έχω ως προτεραιότητα να αποδεικνύω συνεχώς την αξία μου και να βοηθάω την ομάδα μου. Τον απολογισμό θα τον κάνω στο τέλος της σεζόν».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Συμπληρωματική έρευνα για εταιρεία που μετέφερε τα συντρίμμια των Τεμπών, κλήση για εξηγήσεις σε 17 πρόσωπα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Βούλιαξε σκάφος της Frontex έξω από το Καστελόριζο – Δύο τραυματίες

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Γιώργος Λάγιος για Real View: Είναι ένα χάλι μαύρο, θα ήταν το καλύτερο για όλους μας να κοπεί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Δημογλίδου για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά: “Αναζητείται ακόμη ένα άτομο, εξετάζεται το βιντεοληπτικό υλικό”

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

“Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος”: Παίχτης έχασε τα 300.000 ευρώ αλλά ήξερε την απάντηση – Δείτε βίντεο

ΚΑΙΡΟΣ 18 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη