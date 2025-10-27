Γεμάτο το απουσιολόγιο του ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΛ για το Κύπελλο

Γεμάτο είναι το απουσιολόγιο για τον Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΛ το βράδυ της Τετάρτης (29/10 21:30) στο γήπεδο της Τούμπας, για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Δημήτρης Πέλκας, Μαντί Καμαρά και Ζόαν Σάστρε δεν βγήκαν στο γήπεδο καθώς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Ο Ισπανός δεξιός μπακ ένιωσε ενοχλήσεις μετά το παιχνίδι με το Βόλο και η κατάστασή του θα εκτιμηθεί εκ νέου στην προπόνηση της Τρίτης (28/10).

Επίσης, οι Ντέγιαν Λόβρεν και Γιώργος Γιακουμάκης έμειναν εκτός λόγω ίωσης, ενώ ο Δημήτρης Χατσίδης έκανε ατομικό στο γήπεδο.

Η μοναδική επιστροφή που μέτρησε ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ είναι αυτή του Τόμας Κεντζίορα, καθώς ολοκληρώθηκε ο απαραίτητος κύκλος μετά το χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα απέναντι στη Λιλ για το Europa League.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα κόντρα στο Βόλο ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και στην πισίνα.

Οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο στον τομέα της κυκλοφορίας της μπάλας και της κατοχής.