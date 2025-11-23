MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

“Γέφυρες” από ΚΑΕ ΠΑΟΚ και Μυστακίδη προς εξεύρεση οριστικής λύσης

Γέφυρες επικοινωνίας ρίχνουν η ΚΑΕ ΠΑΟΚ και η πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη προς εξεύρεση οριστικής λύσης και θετικής κατάληξης στο θέμα της μεταβίβασης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ.

Μετά τις ανακοινώσεις των δύο πλευρών με εκατέρωθεν επίρριψη ευθυνών, αμφότερες αποφάσισαν να χαράξουν κοινή πορεία γραμμής και να ρίξουν τους τόνους που ανέβηκαν επικίνδυνα τις τελευταίες τρεις ημέρες.

Αφορμή της αναβολής της συνέντευξης Τύπου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και του προέδρου της, Θανάση Χατζόπουλου, που ήταν προγραμματισμένη για αύριο, Δευτέρα, αποτέλεσε μία κίνηση σύμπλευσης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Συγκεκριμένα, η εταιρεία που σύστησε ο κ. Μυστακίδης με σκοπό την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ, ζήτησε δύο έγγραφα από την ΚΑΕ, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία της μεταβίβασης και της αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να ανταποκρίνονται άμεσα και να αποστέλλουν ό,τι ζητήθηκε.

Έτσι, μέσα από αυτή την εξέλιξη, αποφασίστηκε η μετάθεση της συνέντευξης Τύπου για την Τρίτη, κάτι που επίσης δε θεωρείται βέβαιο, καθώς αναμένονται εξελίξεις και μέσα στη Δευτέρα, που μπορεί να ευνοήσουν στη θετική έκβαση του ζητήματος. Όπως γίνεται κατανοητό, η 24η Νοέμβρη μπορεί να είναι καθοριστική για το μέλλον της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Πηγή: sdna.gr

