“Φρένο” στην παρουσία φιλάθλων του Ηρακλή στην Καρδίτσα για το ματς με την Αναγέννηση – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Φρένο στη μετακίνηση των φιλάθλων του Ηρακλή στην Καρδίτσα για την αυριανή αναμέτρηση με την τοπική Αναγέννηση βάζει με απόφασή του το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από την ΕΛΑΣ, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων του Γηραιού προς την Καρδίτσα αλλά και η διάθεση εισιτηρίων στους φίλους της ομάδας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

“Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση καθώς και η διάθεση εισιτηρίων στους φιλάθλους της «Π.Α.Ε. ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ», κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για την 3η αγωνιστική των Play Offs του Α΄ Ομίλου της SUPER LEAGUE 2, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Π.Α.Ε. ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ», ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 14:00’, στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας”.

