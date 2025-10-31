MENOY

“Φρένο” στην οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων του Ηρακλή για το ματε με την Αναγέννηση Καρδίτσας βάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Φωτογραφία: Intime
“Φρένο” στην οργανωμένη μετακίνση φιλάθλων του Ηρακλή στην Καρδίτσα για την αναμέτρηση της Κυριακής με την Αναγέννηση βάζει η Ελληνική Αστυνομία.

Η απαγόρευση γίνεται για “σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας”, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ,κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 8ηςαγωνιστικής του Α΄ Ομίλου τουΠρωταθλήματος της SUPER LEAGUE 2, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Π.Α.Ε. ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ», ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 2-11-2025 και ώρα 14:00΄ στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

