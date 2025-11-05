MENOY

FIBA Europe Cup: Απέδρασε από το Κόσοβο ο ΠΑΟΚ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με φόρα από το διπλό στο Αλεξάνδρειο, ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα και από το Κόσοβο, επικρατώντας της Τρέπτσα με σκορ 77-75, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Fiba Europe Cup.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των «ασπρόμαυρων» ήταν ο lΚλίβελαντ Μέλβιν, ο οποίος πέτυχε 20 πόντους.

Παράλληλα, από τον Δικέφαλο ξεχώρισαν και οι Μπράουν και Τζάκσον, οι οποίοι είχαν 12 και 11 πόντους αντίστοιχα, ενώ για την Τρέπκα διασώθηκαν ο Αμζίλ (17 πόντους) και ο Τούνα (14 πόντους).

Μετά από αυτή τη νίκη ο Δικέφαλος ανέβηκε στο 3-1 στον όμιλο, ενώ οι γηπεδούχοι παραμένουν δίχως νίκη στη διοργάνωση.

Την επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ανβίλ (12/11, 20.15), ενώ η Τρέπτσα θα κοντραριστεί με την Μπιλμπάο (12/11, 19.30) στην Ισπανία.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 38-37, 54-57, 75-77

