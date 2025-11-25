Ευγενίου: Δεν πρόκειται ποτέ να μεταβιβάσω τις μετοχές μου στον Μονεμβασιώτη

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηρακλής, Στράτος Ευγενίου, διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες περί συμφωνίας με τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη για τη μεταβίβαση των μετοχών της ομάδας.

Ο κ. Ευγενίου ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε υπήρξε συμφωνία για την πώληση των μετοχών στον κ. Μονεμβασιώτη. Όπως εξήγησε, υπήρξε ένα προσύμφωνο, το οποίο όμως λήγει στις 31 Ιουλίου 2025 και πλέον δεν έχει ισχύ.

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηρακλής τόνισε ότι προτεραιότητά του είναι πλέον η προστασία των συμφερόντων του. Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συμφωνήσει για μεταβίβαση στον κ. Μονεμβασιώτη, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ανοίξει διαπραγματεύσεις με άλλον ενδιαφερόμενο επενδυτή στο μέλλον.