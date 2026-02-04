Europe Cup: Ο ΠΑΟΚ ισοπέδωσε την Σπόρτινγκ με 100αρα την Σπόρτινγκ στο Παλατάκι

Σαν σε… προπόνηση, ο ΠΑΟΚ πήρε μία άνετη νίκη με 101-67 επί της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο Παλατάκι για την 5η αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup.

Το πρώτο ημίχρονο εξελίχθηκε με απίστευτο «πάρτι» του ΠΑΟΚ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ποιοτική ανωτερότητά του. Βρήκε στα πρόσωπα των Μέλβιν και Ταϊρί πρωταγωνιστές στην επίθεση κι έφτασε στο 54-25, με την Σπόρτινγκ να μην μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό του Δικεφάλου.

Οι Θεσσαλονικείς ήταν σαφώς ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, φτάνοντας σε μία άνετη νίκη. Σημαντικό για τον Γιούρι Ζντοβτς είναι πως έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες, αλλά και στον νεοαποκτηθέντα Κλιφ Ομορούγι, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα «ασπρόμαυρα».

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισαν οι Μέλβιν (18 π.), Άλεν (11π.) και Ταϊρί (11 π.). Πλέον, ο ΠΑΟΚ έχει ρεκόρ 4-1 στον όμιλο Μ, έχοντας εξασφαλίσει από την προηγούμενη αγωνιστική την πρόκριση στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup.

Ο Γιούρι Ζντοβτς επέλεξε τους Ταϊρί, Ντίμσα, Περσίδη, Μέλβιν και Μουρ ως την αρχική πεντάδα του αγώνα.

Εντυπωσιακά μπήκε στο παρκέ ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρήκε ωραίες συνεργασίες στην επίθεση. Εκμεταλλεύτηκε την επιθετική δυστοκία της Σπόρτινγκ, έτρεξε σερί κι έφτασε στο 13-2, με πρωταγωνιστές τους Περσίδη, Μέλβιν και Μουρ, μετά από 3,5 αγωνιστικά λεπτά.

Η Σπόρτινγκ βρήκε προσωρινά λύσεις από τους Μόργκαν και Σβένσον, ωστόσο δεν μπορούν να ανακόψουν την επιθετική ορμή των «ασπρόμαυρων». Ο ΠΑΟΚ βρισκόταν στο +11 (20-9) περίπου 3,5 λεπτά πριν το τέλος της περιόδου, με τον Μέλβιν να σκοράρει από μακριά και να αυξάνει τη διαφορά ακόμη περισσότερο. Στην εξίσωση σκοραρίσματος μπήκαν για τον Δικέφαλο και οι Ομορούγι και Χουγκάζ.

Οι Πορτογάλοι απάντησαν με Μόργκαν και Σβένκσον στο φινάλε του δεκαλέπτου, ροκανίζοντας τη διαφορά σε 28-17.

Με τις πρωτοβουλίες και τα εύστοχα μακρινά σουτ του Κόνιαρη, ο ΠΑΟΚ έφτασε στο +16 (33-17), μετά από 1,5 λεπτό στο δεύτερο δεκάλεπτο. Αν και ο ΠΑΟΚ φορτώθηκε με αρκετά ομαδικά φάουλ μέσα σε λίγα λεπτά, κρατούσε τη διαφορά ασφαλείας (33-20). Μέχρι τα μισά της περιόδου, η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 20 πόντους (40-20), μετά από διαδοχικά καλάθια του Ταϊρί.

Ο Ταϊρί εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή στην «ασπρόμαυρη» επίθεση και μαζί με τον Μέλβιν διεύρυναν ακόμη περισσότερο τη διαφορά (48-20), τρία λεπτά πριν το ημίχρονο. Διαδοχικά καλάθια πέτυχε και ο Άλεν, που έδειχνε να βρίσκει ρυθμό στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου (52-25). Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με σκορ 54-25 και τον Δικέφαλο να στήνει «πάρτι» στο παρκέ.

Μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά, ο ΠΑΟΚ σκόραρε με 79% στο δίποντο και 46.6% στο τρίποντο, τη στιγμή που η Σπόρτινγκ είχε 27% και 25% αντίστοιχα. Ο Δικέφαλος κυριάρχησε στα ριμπάουντ, καταγράφοντας πέντε περισσότερα (22 έναντι 17), ενώ η πορτογαλική ομάδα είχε τέσσερα περισσότερα λάθη (9 έναντι 5).

Η διαφορά ξεπέρασε το φράγμα των 30 πόντων, με τον Δικέφαλο να βρίσκει πόντους στην επίθεση και από τον Ντίμσα και την Σπόρτινγκ να μοιάζει ανήμπορη να ακολουθήσει.

Η Σπόρτινγκ πάτησε γκάζι στην επίθεση, βρήκε σημαντικά καλάθια με τους Μόργκαν και Κρουζ, μένοντας ανταγωνιστική στο τρίτο δεκάλεπτο, αφού πέτυχε 21 πόντους για το 78-46 της περιόδου.

Διαδικαστικό τέταρτο δεκάλεπτο και ευρεία νίκη του Δικεφάλου

Διαδικαστικό χαρακτήρα είχε το τέταρτο δεκάλεπτο, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει σε μία άνετη νίκη. Ο Γιούρι Ζντοβτς έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες, με την αναμέτρηση να έχει κριθεί. Μετά από 2,5 λεπτά στο τέταρτο δεκάλεπτο η διαφορά ήταν στους 33 πόντους (85-52), μετά από συνεχόμενα καλάθια του Χουγκάζ.

Αμαράντε και Ραζακέ σκόραραν συνεχόμενα καλάθια κατεβάζοντας τη διαφορά (91-62), τρία λεπτά πριν το φινάλε της αναμέτρησης. Τελικά, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 101-67 επί της Σπόρτινγκ για την 5η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup.

Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, όταν ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στη Ρόδο τον Κολοσσό για την 18η αγωνιστική της GBL.

ΠΑΟΚ – Σπόρτινγκ: 101-67

Αρχική πεντάδα ΠΑΟΚ: Ταιρί, Ντίμσα, Περσίδης, Μέλβιν, Μουρ

Επιμέρους σκορ ανά περίοδο:

1η: 28-17

2η: 26-8

3η: 24-21

4η: 23-21

Τα δεκάλεπτα: 28-17, 54-25, 78-46, 101-67