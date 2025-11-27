Europa League: Τι ώρα και σε ποιο κανάλι θα δούμε απόψε το ΠΑΟΚ – Μπραν

Σε ρυθμούς Ευρώπης κινείται σήμερα ο ΠΑΟΚ ο οποίος υποδέχεται απόψε στην Τούμπα τη νορβηγική Μπραν για την 5η αγωνιστική της league phase του Europa League.

Οι δύο ομάδες έχουν συγκεντρώσει από 7 βαθμούς σε 4 ματς. Ο ΠΑΟΚ μετά το μεγάλο διπλό στη Γαλλία κόντρα στη Λιλ και την τεσσάρα απέναντι στην Γιουνγκ Μπόις έχει μπει για τα καλά σε τροχιά πρόκρισης στην επόμενη φάση, ενώ με νίκη κόντρα στη Μπραν απόψε εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την παρουσία του στην επόμενη φάση.

Η αποψινή αναμέτρηση στην Τούμπα είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 5.

Στις 22:00, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Στουρμ Γκρατς για league phase του Europa League ενώ την ίδια ώρα η ΑΕΚ αναμετράται με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία για την αντίστοιχη φάση του Conference League.

22:00 ANT1 – COSMOTE SPORT 5 HD Φιορεντίνα – ΑΕΚ UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς UEFA Europa League