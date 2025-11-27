MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Τι ώρα και σε ποιο κανάλι θα δούμε απόψε το ΠΑΟΚ – Μπραν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε ρυθμούς Ευρώπης κινείται σήμερα ο ΠΑΟΚ ο οποίος υποδέχεται απόψε στην Τούμπα τη νορβηγική Μπραν για την 5η αγωνιστική της league phase του Europa League.

Οι δύο ομάδες έχουν συγκεντρώσει από 7 βαθμούς σε 4 ματς. Ο ΠΑΟΚ μετά το μεγάλο διπλό στη Γαλλία κόντρα στη Λιλ και την τεσσάρα απέναντι στην Γιουνγκ Μπόις έχει μπει για τα καλά σε τροχιά πρόκρισης στην επόμενη φάση, ενώ με νίκη κόντρα στη Μπραν απόψε εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την παρουσία του στην επόμενη φάση.

Η αποψινή αναμέτρηση στην Τούμπα είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 5.

Στις 22:00, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Στουρμ Γκρατς για league phase του Europa League ενώ την ίδια ώρα η ΑΕΚ αναμετράται με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία για την αντίστοιχη φάση του Conference League.

22:00 ANT1 – COSMOTE SPORT 5 HD Φιορεντίνα – ΑΕΚ UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς UEFA Europa League

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Νέα πυρά Ευγενίου σε Μονεμβασιώτη: Εγώ είμαι ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηρακλής – Θέλει να πάρει την ομάδα χωρίς χρήματα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ώρες πριν

Σήμερα το 1ο ετήσιο συνέδριο του δημοτικού συμβουλίου νέων Θεσσαλονίκης και του σώματος των Alumni

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Black Friday: Προσοχή στις πλασματικές αγορές – Οι πιο συνηθισμένες απάτες

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Ναταλία Γερμανού: Ακόμα λαμβάνω σχόλια που λένε ότι είμαι η ντροπή του πατέρα μου

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Νεκροί οι δύο άνδρες της Εθνοφρουράς που δέχτηκαν πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο