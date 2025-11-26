MENOY

Europa League: Με 300 φιλάθλους η Μπραν στην Τούμπα για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σημαντικό παιχνίδι δίνει ο ΠΑΟΚ αύριο (27/11, 19:45) στην Τούμπα υποδεχόμενος τη νορβηγική Μπραν, η οποία είναι ισόβαθμη βαθμολογικά με τον Δικέφαλο.

Έτσι, θα βρεθούν στο γήπεδο της Τούμπας περίπου 300 φίλοι της Μπραν, προκειμένου να υποστηρίξουν την ομάδα τους στον δύσκολο αγώνα που έχει στην Θεσσαλονίκη.

Από πλευράς φίλων ΠΑΟΚ αναμένεται αρκετός κόσμος, αλλά ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί το sold-out.

Πηγή: metrosport.gr

