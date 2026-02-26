Europa League: Αυτές είναι οι επιλογές του Λουτσέσκου για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα
paokfc.gr
THESTIVAL TEAM
Με σταθερή γραμμή άμυνας και πολλές – αναγκαστικές – αλλαγές μπροστά από αυτήν οι επιλογές του Ράζβαν Λουτσέσκου για την έναρξη της αναμέτρησης Θέλτα – ΠΑΟΚ.
Έτσι λοιπόν στο 4-2-3-1 ξεκινούν οι: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα (σ.σ. αρχηγός), Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Σάντσες, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γιακουμάκης.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Καμαρά, Βολιάκο, Γερεμέγεφ, Θυμιάνης, Τέιλορ, Ντούνγκα, Μπέρδος.