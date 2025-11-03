MENOY

Εθνική ποδοσφαίρου: Το συγκινητικό ποστάρισμα του Τριάντη μετά την κλήση του από τον Γιοβάνοβιτς – “Ευχαριστώ Κύριε”

THESTIVAL TEAM

Γεννημένος στην Αυστραλία από Έλληνες γονείς, μεγαλωμένος σε μια πολύτεκνη οικογένεια (έχει εννιά αδέρφια) ο Νεκτάριος Τριάντης (γεννημένος στις 11 Μαΐου του 2003 στο Σίδνεϊ) το περασμένο καλοκαίρι κλήθηκε να πάρει μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της ζωής του.

Διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Αυστραλίας, εντοπίστηκε από το επιτελείο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και αμέσως τον προσέγγισαν για να τον πείσουν να αγωνιστεί με τη γαλανόλευκη.

«Νομίζω πως θα είμαι εκεί όπου θα με οδηγήσει η καρδιά μου. Δίνω χρόνο στον εαυτό μου να ηρεμήσει, να πέσει η σκόνη. Είναι θέμα του πού νιώθω πιο σπίτι μου, πιο άνετα», είχε πει στα μέσα του καλοκαιριού όταν ρωτήθηκε για το ποια θα είναι η επιλογή του, με την καρδιά του τελικά να δείχνει Ελλάδα.

Κι αφού στις αρχές Σεπτεμβρίου έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Νίκη (επίσης Ελληνοαυστραλέζα) στη λίμνη Κόμο, ήρθε τώρα και η πρώτη του κλήση από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική ποδοσφαίρου.

Ο 22χρονος αμυντικός μέσος δεν έκρυψε τη συγκίνηση του γι’ αυτήν την εξέλιξη κάνοντας repost την ανακοίνωση της αποστολής και γράφοντας: «Ευχαριστώ Κύριε! Είμαι ευγνώμων που είμαι μέλος της Εθνικής ομάδας».

Εθνική Ελλάδας Νεκτάριος Τριάντης

