Εθνική ποδοσφαίρου: Από αύριο Τρίτη ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα με την Σκωτία

Φωτογραφία: Intime
Αύριο, Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 11:00, θα ξεκινήσει η διάθεση εισιτηρίων για τον αγώνα Ελλάδα-Σκωτία («Γ. Καραϊσκάκης», 15/11, 21:45), ο οποίος θα είναι ο τελευταίος εντός έδρας για τα European Qualifiers.

«Τα παιχνίδια της Εθνικής έχουν αναδείξει τη ζωντανή σχέση της ομάδας με τους φιλάθλους, με τις γεμάτες εξέδρες και τα συνεχόμενα sold out. Αυτή η δυνατή σύνδεση θα επιβεβαιωθεί και πάλι στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου το ζητούμενο δεν είναι η βαθμολογία, αλλά η στήριξη και η πίστη προς τους διεθνείς και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Μπείτε στα επίσημα κανάλια πώλησης για να εξασφαλίσετε τη θέση σας: Αγοράστε εισιτήρια μόνο από τα επίσημα κανάλια που ανακοινώνονται από την Ομοσπονδία και μην εμπιστεύεστε διαφορετικές πηγές πώλησης», αναφέρει η ΕΠΟ στη σχετική ανακοίνωση.

