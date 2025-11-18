Εθνική: Ισόπαλο χωρίς τέρματα το ματς απέναντι στην Λευκορωσία στο φινάλε των προκριματικών

Με «λευκή» ισοπαλία απέναντι στη Λευκορωσία ολοκλήρωσε η Εθνική μας ομάδα τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Σε ένα παιχνίδι, το οποίο είχε καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι η πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου είχε χαθεί, η «γαλανόλευκη» έπιασε μέτρια απόδοση απέναντι στο αδύναμο συγκρότημα της Λευκορωσίας, δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις λιγοστές ευκαιρίες που δημιούργησε και μοιραία έμεινε στο 0-0.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Εθνική ομάδα μπήκε με διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της και από νωρίς έψαξε το γκολ απέναντι στη Λευκορωσία, δημιουργώντας τις πρώτες καλές στιγμές με τον Ζαφείρη στο 3′ και τον Τζόλη στο 4′, οι οποίες πέρασαν ανεκμετάλλευτες.

Η «γαλανόλευκη» συνέχισε να έχει τον έλεγχο και απείλησε εκ νέου στο 19′, αυτή τη φορά από μια στημένη φάση με τον Ρέτσο μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου να στέλνει τη μπάλα με γυριστό πλασέ λίγο άουτ. Δύο λεπτά αργότερα, ωστόσο, ένα λάθος γύρισμα του Τσιμίκα λίγο έλειψε να στοιχίσει στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ο Βλαχοδήμος, όμως, έδειξε τις ικανότητές αποτρέποντας το 1-0 με αποτελεσματική επέμβαση προ του Εμπόνγκ.

Η Εθνική συνέχισε να πιέζει και στο 32’ έφτασε μια ανάσα από το γκολ. Ο Τσιμίκας γύρισε την μπάλα από αριστερά, ο Μάνταλος απέτυχε να τελειώσει τη φάση με τον επερχόμενο Μασούρα να παίρνει το «ριμπάουντ», όμως από πολύ πλεονεκτική θέση έστειλε τη μπάλα να «ξύνει» το δοκάρι και να καταλήγει άουτ.

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ: Λαπούκοβ, Μπεγκούνοβ, Κβάλκο (67′ Κάλινιν), Ζαμπελίν, Γιαμπλόνσκι, Εμπόνγκ, Μαλασέβιτς (46′ Μελνιτσένκο), Μάλκεβιτς, Γκρόμικο (67′ Κοντσεβόι), Ντεμτσένκο, Λισάκοβιτς (77′ Μπαρκόφσκι).

ΕΛΛΑΔΑ: Βλαχοδήμος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ρότα, Σιώπης (63′ Τριάντης), Ζαφείρης, Μάνταλος (83′ Κουρμπέλης), Τζόλης, Μασούρας (69′ Καρέτσας), Τεττέη (63′ Κωστούλας).