Εθνική Ελπίδων: Οι κλήσεις του Γιάννη Ταουσιάνη για τα παιχνίδια με Γεωργία και Β. Ιρλανδία

Συνολικά 25 ποδοσφαιριστές κάλεσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης ενόψει των δύο αγώνα με τη Γεωργία στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στις 14 Νοεμβρίου και με τη Βόρεια Ιρλανδία στη Λιβαδειά στις 18 του μήνα για τα προκριματικά του Euro 2027.

Αναλυτικά οι κλήσεις:

-Τερματοφύλακες: Νίκος Μπότης, Σπύρος Αγγελίδης, Δημήτρης Μοναστηρλής.

-Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Χρήστος Αλεξίου, Γιώργος Κάτρης, Δημήτρης Κεραμίτσης, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Αθανάσιος Κουτσογούλας, Ταξιάρχης Φίλων, Νόα Άλλεν.

-Μέσοι: Σωτήρης Κοντούρης, Βαγγέλης Νικολάου, Δημήτρης Καλοσκάμης, Κωνσταντίνος Γκούμας, Γιάννης Αποστολάκης, Αντριάνο Μπρέγκου.

-Επιθετικοί: Γιώργος Κούτσιας, Δημήτρης Ράλλης, Στέφανος Τζίμας, Αντώνης Παπακανέλλος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Σταύρος Πνευμονίδης, Λάμπρος Σμυρλής