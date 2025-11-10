MENOY

Εθνική Ελλάδας: Σε δύο γκρουπ η προπόνηση για το παιχνίδι με Σκωτία

THESTIVAL TEAM

Η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας για τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Μουντιάλ, απέναντι σε Σκωτία και Λευκορωσία, ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας.

Οι Ανδρέας Τετέι και Μπάμπης Κωστούλας έχουν την τιμητική τους, καθώς βρίσκονται για πρώτη φορά στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας.

Η προπόνηση έγινε στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού στο Ρέντη, με τους διεθνείς να χωρίζονται σε 2 γκρουπ.

Όσοι αγωνίστηκαν με τις ομάδες τους την Κυριακή (9/11) έκαναν αποφόρτιση, ενώ οι υπόλοιποι ακολούθησαν κανονικό πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι οι Φώτης Ιωαννίδης και Γιάννης Κωνσταντέλιας, αν και ήταν στις αρχικές κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τραυματίστηκαν στις τελευταίες υποχρεώσεις των ομάδων τους και έμειναν εκτός.

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Γιάννης Μιχαηλίδης, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Βαγγέλης Παυλίδης, Χαράλαμπος Κωστούλας, Νεκτάριος Τριάντης, Ανδρέας Τεττέη, Τάσος Μπακασέτας.

