Εθνική Ελλάδας: Επίσημη η κλήση του Τεττέη, επέστρεψε και ο Μπακασέτας αντί του Κωνσταντέλια

Ο Ανδρέας Τεττέη είναι η επιλογή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αντικατάσταση του Φώτη Ιωαννίδη στις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας. Πλέον η κλήση του Έλληνα φορ της Κηφισιάς πήρε επίσημη μορφή, καθώς ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ.

Επιπρόσθετα στην αποστολή της Γαλανόλευκης επιστρέφει και ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον επίσης τραυματία, Γιάννη Κωνσταντέλια.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, ο αρχηγός της Εθνικής και του Παναθηναϊκού δεν είχε κληθεί λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε τις προηγούμενες ημέρες, όμως λόγω του προβλήματος που αποκόμισε ο «Ντέλιας» στον οπίσθιο μηριαίο στο ματς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο βρέθηκε ξανά στις κλήσεις.

Από την πλευρά του ο 24χρονος φορ της Κηφισιάς κλήθηκε στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για πρώτη φορά από τη στιγμή που ο Φώτης Ιωαννίδης υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου στο ματς της Σπόρτινγκ με τη Σάντα Κλάρα.

Στις 12:00 της Δευτέρας οι δυο έξτρα κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα βρεθούν στο ξενοδοχείο της Εθνικής, όπου θα ενταχθούν στην αποστολή ενόψει των αγώνων με τη Σκωτία στο Φάληρο (15/11, 21:45) και με τη Λευκορωσία στην Ουγγαρία (18/11, 21:45) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.