Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Παυλίδη, Γιαννούλη και Μπακασέτα κόντρα στη Λευκορωσία

THESTIVAL TEAM

Χωρίς τρεις ποδοσφαιριστές θα αναχωρήσει η Εθνική Ελλάδας για τη Βουδαπέστη, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λευκορωσία το βράδυ της Τρίτης (18/11, 21:45) για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ.

Οι Βαγγέλης Παυλίδης, Δημήτρης Γιαννούλης και Τάσος Μπακασέτας δεν θα ακολουθήσουν την αποστολή της Εθνικής Ελλάδας στην Ουγγαρία.

Ο πρώτος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Σκωτία, ο δεύτερος έμεινε εκτός αποστολής από το χθεσινό (16/11) εξαιτίας ενοχλήσεων, ενώ ο τρίτος δέχθηκε την κόκκινη κάρτα στο 84′ και θα έχανε δεδομένα το παιχνίδι με τους Λευκορώσους.

Από τη στιγμή που ο αγώνας δεν έχει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, αποφασίστηκε οι Παυλίδης και Γιαννούλης να μη ρισκάρουν τη συμμετοχή τους.

Εθνική Ελλάδας

