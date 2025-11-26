MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική: Αυτή είναι η 12άδα του Σπανούλη για το αυριανό παιχνίδι στο “Παλέ”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει τη Ρουμανία αύριο, Πέμπτη (18:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στο «Αλεξάνδρειο» για την πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Στη δωδεκάδα για την αναμέτρηση θα βρίσκονται οι εξής παίκτες: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και Νίκος Περσίδης.

Εκτός έμειναν οι Δημήτρης Κατσίβελης, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Πλώτας και Νίκος Τουλιάτος. Ο πρώτος αντιμετωπίζει μια διάταση στους περονιαίους συνδέσμους της ποδοκνημικής και έκανε μαγνητική που ήταν αρνητική σε άλλα ευρήματα.

Διαβάστε μας στο Google News

