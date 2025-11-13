Εθνική: Άπαντες παρόντες στην προπόνηση της Ελλάδας ενόψει του αγώνα με τη Σκωτία

Η Εθνική Ελλάδας προπονήθηκε στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη με όλους τους διεθνείς παρόντες, ενόψει του αγώνα με τη Σκωτία (15/11, 21:45) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε όλους τους διεθνείς στη διάθεσή του και όλα δείχνουν πως στα δύο τελευταία παιχνίδια αναμένεται να δώσει ευκαιρίες σε παίκτες που δεν είχαν πάρει τον απαραίτητο χρόνο συμμετοχής στις προηγούμενες αναμετρήσεις.

Η τελευταία προπόνηση της γαλανόλευκης είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (14/11) στις 19:00 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ στις 18:15 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου.