MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική: Άπαντες παρόντες στην προπόνηση της Ελλάδας ενόψει του αγώνα με τη Σκωτία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Εθνική Ελλάδας προπονήθηκε στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη με όλους τους διεθνείς παρόντες, ενόψει του αγώνα με τη Σκωτία (15/11, 21:45) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε όλους τους διεθνείς στη διάθεσή του και όλα δείχνουν πως στα δύο τελευταία παιχνίδια αναμένεται να δώσει ευκαιρίες σε παίκτες που δεν είχαν πάρει τον απαραίτητο χρόνο συμμετοχής στις προηγούμενες αναμετρήσεις.

Η τελευταία προπόνηση της γαλανόλευκης είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (14/11) στις 19:00 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ στις 18:15 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 17 ώρες πριν

Η Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στη “Philoxenia 2025” – Εκεί όπου η φύση συναντά τη φιλοξενία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Σύλληψη 27χρονου αλλοδαπού στη Θεσσαλονίκη – Εκκρεμούσε ένταλμα για παράνομη βία και ναρκωτικά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Τρία χρόνια στη φυλακή και πρόστιμο 3.000 ευρώ στον 63χρονο που βασάνιζε γάτες στη Δονούσα – Τα αγαπάω, είπε στη δίκη

ΠΑΙΔΕΙΑ 19 ώρες πριν

Εκπαίδευση με οικολογική συνείδηση: Το εργαστήριο άγριας πανίδας του ΑΠΘ συμβάλλει στη διαμόρφωση νέων πρακτικών βιώσιμου κυνηγετικού τουρισμού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Αυτά είναι τα τρία νέα αεροσκάφη που εντάσσονται στη Πυροσβεστική – Θα λειτουργούν ως εναέρια κέντρα επιχειρήσεων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Τρικάλων: Αφγανός βαρυποινίτης μαχαίρωσε 49χρονο συγκρατούμενό του