Ερωτευμένος με τα τρίγωνα Πανοράματος ο Φουρνιέ: “Happy Valentine’s day” – Δείτε φωτο

THESTIVAL TEAM

Τον… ερωτά του για τα τρίγωνα Πανοράματος εξέφρασε σήμερα, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος σήμερα βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο για τη Greek Basketball League.

Από την περσινή σεζόν, πρώτη του στην Ελλάδα, ο Γάλλος σταρ δεν έκρυψε τον έρωτά του για τα τρίγωνα Πανοράματος και τα συναισθήματα δεν έχουν αλλάξει στο ελάχιστο, όπως φροντίζει να κάνει σαφές σε κάθε ευκαιρία.

Με τον Ολυμπιακό να παίζει στη Θεσσαλονίκη ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου ο Φουρνιέ είχε την ευκαιρία να… τα πει ξανά από κοντά με το αγαπημένο του γλυκό και φρόντισε να φωνάξει σε όλους τον έρωτά του, μέσω ανάρτησης στα social media.

«Η αληθινή ευτυχία κρύβεται στα απλά πράγματα. Happy Valentine’s day», ήταν το μήνυμα του Γάλλου, η φωτογραφία του οποίου τα λέει όλα…

