Έρχεται το 1ο Thessaloniki City Marathon για τον εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας

THESTIVAL TEAM

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, η καρδιά του παγκόσμιου θεσμού χτυπάει δυνατά στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας 2025! Η διοργάνωση ορόσημο για το δρομικό κίνημα στην Ελλάδα, η μόνη που φέρει την υπογραφή της Διεθνούς και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, σε περιμένει στη γραμμή εκκίνησης του 8ου “Olympic Day Run” και του 1ου Thessaloniki City Marathon!

Το mega sport event για την πόλη και την Ελλάδα, έχει ήδη καταρρίψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ εγγραφών, με στόχο και την απογείωση του αριθμού συμμετοχών! Την δυναμική και ανοδική πορεία του θεσμού πλέον για την πόλη ‘’Οlympic Day Run’’ θα συμπληρώσει φέτος το 1ο Thessaloniki City Marathon, ο 1ος Μαραθώνιος πόλης στην χώρα, άλλος ένας παγκόσμιος θεσμός που έρχεται να συμπληρώσει ως δρομική εμπειρία το ‘’Olympic Day Half marathon Run’’ σε μια υπέροχη πολιτιστική, αθλητική και τουριστική διαδρομή.

Σε όλους τους δρομείς που θα συμμετάσχουν και θα τερματίσουν στους Αγώνες Μαραθωνίου, Ημιμαραθωνίου, 10Km, 5Km, 1,5Km θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο και στους μικρούς μας φίλους, καθώς και αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

