Έρχεται στην Ελλάδα ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν – Θα δει το ΠΑΟΚ-Θέλτα στην Τούμπα

Επίσκεψη στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος την Τετάρτη (18/2) θα ταξιδέψει στην Αθήνα μαζί με τον γενικό γραμματέα Θεόδωρο Θεοδωρίδη και τον υπεύθυνο των εθνικών ομοσπονδιών, Ζόραν Λάκοβιτς.

Τόσο ο Τσέφεριν, όσο και οι Θεοδωρίδης και Λάκοβιτς πρόκειται να δώσουν το «παρών» το βράδυ της Τετάρτης στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την αναμέτρηση του Champions League μεταξύ του Ολυμπιακού και της Λεβερκούζεν, ενώ την Πέμπτη θα μεταβούν στη Θεσσαλονίκη για να βρεθούν στην Τούμπα για το ματς του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα για το Europa League.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην Αθήνα οι Τσέφεριν και Λάκοβιτς αναμένεται να συναντηθούν και με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση.

