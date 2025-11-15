MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΠΟ για το Ελλάδα-Σκωτία: “Δείχνουμε την αγάπη μας για την Εθνική ποδοσφαίρου”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Ελλάδα καλείται να δείξει αντίδραση κόντρα στην Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης» (15/11/25, 21:45), με την ΕΠΟ να καλεί τον κόσμο να γεμίσει το γήπεδο για να βοηθήσει τους παίκτες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Μπορεί το παιχνίδι να μην έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, πρέπει όμως οι παίκτες κόντρα στην Σκωτία να παρουσιάσουν ένα θετικό πρόσωπο για να «σβήσουν» τα τρία διαδοχικά κακά αποτελέσματα κόντρα σε Δανία και Σκωτία.

Η ΕΠΟ έκανε έκκληση στον κόσμο με ανακοίνωση για να κάνει ακόμα ένα sold out για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Σε εξέλιξη βρίσκεται η διάθεση εισιτηρίων για τον αγώνα Ελλάδα–Σκωτία («Γ. Καραϊσκάκης», 15/11, 21:45), ο οποίος θα είναι ο τελευταίος εντός έδρας για τα European Qualifiers. Οι φίλαθλοι μπορούν να τα προμηθευθούν μόνο ηλεκτρονικά, στις πλατφόρμες που ακολουθούν.

Δείχνουμε την αγάπη μας για την Εθνική Ομάδα, επιβεβαιώνουμε με ένα ακόμη sold out τη στήριξη στους διεθνείς ποδοσφαιριστές και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, εξασφαλίζουμε τη θέση μας στις εξέδρες του «Γ. Καραϊσκάκης»!

Μπείτε στα επίσημα κανάλια πώλησης για να εξασφαλίσετε τη θέση σας: pame-ethniki.gr, ticketmaster.gr

Αγοράστε εισιτήρια μόνο από τα επίσημα κανάλια που ανακοινώνονται από την Ομοσπονδία και μην εμπιστεύεστε διαφορετικές πηγές πώλησης».

Εθνική Ελλάδας ΕΠΟ

