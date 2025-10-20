MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Επιστρέφει στο Youth League η Κ19 του ΠΑΟΚ: Η αποστολή που αναχωρεί για Ισλανδία

Η Κ19 του ΠΑΟΚ επιστρέφει στα ευρωπαϊκά σαλόνια, τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία της συμμετοχή στο UEFA Youth League, γεμάτη φιλοδοξίες και όρεξη για διάκριση.

Η ομάδα αναχωρεί αύριο (21/10), με προορισμό το Ακουρέιρι της Ισλανδίας, όπου την Τετάρτη (22/10) στις 17:00 (ώρα Ελλάδας) θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα, KA Akureyri, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα της 2ης φάσης του Domestic Champions Path της διοργάνωσης.

Ο επαναληπτικός αγώνας έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη (05/11) στη Θεσσαλονίκη, και θα κρίνει την πρόκριση στον επόμενο γύρο του θεσμού.

Ο Δικέφαλος προέρχεται από ένα συναρπαστικό εκτός έδρας ματς απέναντι στην ΑΕΚ, το οποίο έληξε ισόπαλο με σκορ 3-3. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν αρκετό για να διατηρηθεί ο ΠΑΟΚ μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας στο Πρωτάθλημα Κ19 της Super League.

Η τελευταία προπόνηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/10) στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής, όπου το τεχνικό επιτελείο κατέληξε στην τελική λίστα των 21 ποδοσφαιριστών που θα ταξιδέψουν στην Ισλανδία για το κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Αναλυτικά τα ονόματα: Τσιντσόλης, Μπελερής, Γραββάνης, Τσιότας, Τσιφούτης, Κοσίδης, Μπαταούλας, Μύθου, Νικολαΐδης, Αβράμπος, Βυρσωκινός, Γκιόκα, Πολυκράτης, Τουρσουνίδης, Τσίτσιλας, Ντούνγκα, Παπαδόπουλος, Σνάουτσνερ, Αρετής, Μπάλντε, Ματέρα.

