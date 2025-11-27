ΕΠΑΘΛΑ: Στον Εισαγγελέα τα πορίσματα για το Βόλος – Πανσερραϊκός

Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) προχώρησε στην αποστολή των πορισμάτων της σχετικά με τους αγώνες Βόλου – Πανσερραϊκού στα προηγούμενα Play Out της Stoiximan Super League, προκειμένου να διερευνηθούν τόσο σε ποινικό όσο και σε πειθαρχικό επίπεδο.

Όλα ξεκίνησαν μετά τις αρχικές δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν-τις οποίες εν συνεχεία ανακάλεσε-σχετικά με τα παιχνίδια των δύο ομάδων στα περσινά πλέι άουτ. Οι αναφορές που έφτασαν στην ΕΠΑΘΛΑ εξέτασαν τα παιχνίδια Βόλος – Πανσερραϊκός και Πανσερραϊκός – Βόλος, οδηγώντας στα σχετικά πορίσματα.

Τα ευρήματα έχουν ήδη σταλεί στον αθλητικό εισαγγελέα για το ποινικό μέρος και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για την πειθαρχική διαδικασία.

Πηγή: metrosport.gr