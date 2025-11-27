MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΠΑΘΛΑ: Στον Εισαγγελέα τα πορίσματα για το Βόλος – Πανσερραϊκός

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) προχώρησε στην αποστολή των πορισμάτων της σχετικά με τους αγώνες Βόλου – Πανσερραϊκού στα προηγούμενα Play Out της Stoiximan Super League, προκειμένου να διερευνηθούν τόσο σε ποινικό όσο και σε πειθαρχικό επίπεδο.

Όλα ξεκίνησαν μετά τις αρχικές δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν-τις οποίες εν συνεχεία ανακάλεσε-σχετικά με τα παιχνίδια των δύο ομάδων στα περσινά πλέι άουτ. Οι αναφορές που έφτασαν στην ΕΠΑΘΛΑ εξέτασαν τα παιχνίδια Βόλος – Πανσερραϊκός και Πανσερραϊκός – Βόλος, οδηγώντας στα σχετικά πορίσματα.

Τα ευρήματα έχουν ήδη σταλεί στον αθλητικό εισαγγελέα για το ποινικό μέρος και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για την πειθαρχική διαδικασία.

Πηγή: metrosport.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στον Δενδροπόταμο – Κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης και ηρωίνης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Τραγωδία στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι: “Ακούω το πρώτο κρακ και του λέω Γιάννη, σπάει το κάθισμα”, κατέθεσε ο αδερφός του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Τρεις συλλήψεις για το εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά – Αναζητείται και τέταρτο άτομο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις φυγόποινων και καταζητούμενων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Εθνική: Αυτή είναι η 12άδα του Σπανούλη για το αυριανό παιχνίδι στο “Παλέ”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Καλαμάτα: Κουκουλοφόροι διέρρηξαν κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της πόλης – Δείτε βίντεο