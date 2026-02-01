Ενόχληση στον δικέφαλο ο Κωνσταντέλιας – Εξετάσεις την Τρίτη

Η ατυχία «χτύπησε» την… πόρτα του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος σε μία ανύποπτη φάση στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο ματς του ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό, αποχώρησε αμέσως από τον αγωνιστικό χώρο.

Στη θέση του πέρασε ο Δημήτρης Χατσίδης και σύμφωνα με την πρώτη γνωμάτευση των γιατρών έχει κάποιες ενοχλήσεις στον δικέφαλο, σύμφωνα με το sdna.gr.

Ο Έλληνας «μάγος» θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις την Τρίτη (3/2) για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του, κάτι που σημαίνει πώς χάνει αυτομάτως τον πρώτο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό