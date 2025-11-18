Ελλάδα: Σπουδαία εμφάνιση και δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τη γαλανόλευκη στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2027

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ γυναικών πέτυχε τη δεύτερη νίκη της σε τρεις αγωνιστικές και πάτησε στην κορυφή του ομίλου της στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2027, αφού επικράτησε εκτός έδρας της Δανίας με 97-83.

Οι παίκτριες του Πρέκα είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης από την αρχή, χωρίς όμως να μπορούν να ξεφύγουν στο σκορ και να καθαρίσουν το παιχνίδι από νωρίς, μπαίνοντας στην τελευταία περίδο με σκορ 60-61 υπέρ τους.

Ότι δεν έκαναν στα τρία πρώτα δεκάλεπτα, το κατάφεραν στο τέταρτο, ούσες καταιγιστικές στην επίθεση και με επιμέρους σκορ 25-12 έφτασαν, μάλλον εύκολα, στη νίκη.

Δύσκολο να βρεθεί η κορυφαία της Εθνικής Ομάδας στο παιχνίδι καθώς πολλές από τις διεθνείς βρέθηκαν σε σπουδαίο βράδυ.

Η Μαριέλα Φασούλα πέτυχε 23 πόντους (9/14 δίποντα, 5/6 βολές) και 7 ριμπάουντ, η Ελεάννα Χριστινάκη πρόσθεσε 20 πόντους (6/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα), η Άρτεμις Σπανού 17 πόντους, με 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ 16 πόντους πέτυχε η Έλενα Τσινεκέ.

Για τη Δανία κορυφαίες ήταν οι Φόρμαν με 24 πόντους και η Ρίμνταλ με 23.

Η βαθμολογία στον όμιλο της Ελλάδας

Ελλάδα 5 (2-1) Κροατία 5 (2-1) Δανία 4 (1-2) Βόρεια Μακεδονία 4 (1-2)

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ιβάνοβιτς, Σταλαουκινσκέτε, Γουίλιαμς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-27, 50-51, 71-72, 83-97

ΔΑΝΙΑ(Ασάντανοβ): Οκοσούν 16 (8/18 δίποντα, 11 ριμπάουντ), Σάντμπακ 1 (5 ασίστ), Φόρμαν 24 (4/9 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ρίμνταλ 23 (4/9 δίποντα, 3/7 τρίποντα), Χάμπεγκαρντ, Ραβν, Λάσεν 2, Σβάνχολμ, Μπορκ, Έρικστρουπ 3, Μόρτενσεν 14 (5/7 δίποντα, 7 ριμπαόυντ)

ΕΛΛΑΔΑ(Πρέκας): Καρακασίδου, Κριμίλη, Μποσγανά, Παυλοπούλου 3 (6 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Τσινέκε 16 (6/7 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Λουκά 4, Σπανού 17 (6/10 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χατζηλεοντή 2, Χριστινάκη 20 (6/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα), Παρκς 12 (4/8 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Φασούλα 23 (9/14 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Καρλάφτη

Πηγή: sport24.gr