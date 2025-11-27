Ελλάδα-Ρουμανία: Η Εθνική έκανε πάρτι στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο στην πρεμιέρα των προκριματικών για το MundoBasket 2027

Η Εθνική Ελλάδας επέστρεψε σε αγωνιστικούς ρυθμούς 75 ημέρες μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025. Η επίσημη αγαπημένη, άφησε πίσω της το κεφάλαιο Ρίγα και υποδέχθηκε στο Αλεξάνδρειο τη Ρουμανία και επικράτησε με 91-64 για να ξεκινήσει νικηφόρα την προσπάθεια πρόκρισής της στο MundoBasket 2027 που θα γίνει στο Κατάρ.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης (18 πόντοι, 6 ασίστ) και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (16 πόντοι, 7 ριμπάουντ), δύο παιδιά που ήταν μέλη της μεγάλης επιτυχίας της γαλανόλευκης, βρέθηκαν σε πρώτο πλάνο σε αυτό το ματς, ενώ εξαιρετικές εντυπώσεις άφησε στο ντεμπούτο του με την Εθνική ο Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ (13 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ). Διψήφιος και άχαστος (17 πόντοι με 5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα) και ο Νίκος Περσίδης στο πρώτο επίσημο ματς του με την Ανδρών.

Ο αγώνας

Η Ελλάδα ξεκίνησε με Φλιώνη, Μήτρου-Λονγκ, Λαρεντζάκη, Σαμοντούροβ και Καραγιαννίδη για να βρει ένα εντυπωσιακό 15-0 σερί και να μετατρέψει το 2-4 σε 17-4 πριν συμπληρωθούν πέντε αγωνιστικά λεπτά. Το δεκάλεπτο έληξε στο 26-12, με τους Λαρεντζάλη και Μήτρου-Λονγκ να έχουν από 7 πόντους.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγρκότημα συνέχισε στο ίδιο τέμπο και πήγε στα αποδυτήρια με μια διαφορά της τάξης των 16 πόντων (45-29, 20′). Ο Σαμοντούροβ ήταν εκείνος που ξεχώριζε περισσότερο με 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 14’36” συμμετοχής.

Με τρίποντο του Σαμοντούροβ η ψαλίδα άνοιξε πάνω από τους 20 πόντους (53-32) στο 22’30”, ενώ η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 30 πόντους (66-36) στο 27′, μετά από καλάθι του Περσίδη στον αιφνιδιασμό.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καστίγιο, Τζέικομπς, Πρπα

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-12, 45-29, 68-44, 91-64

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 21/40 δίποντα, 13/30 τρίποντα, 10/13 βολές, 34 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 12 επιθετικά), 29 ασίστ, 19 φάουλ, 12 λάθη, 14 κλεψίματα, 2 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά της Ρουμανίας: 17/29 δίποντα, 7/28 τρίποντα, 9/16 βολές, 36 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 12 επιθετικά), 21 ασίστ, 15 φάουλ, 21 λάθη, 5 κλεψίματα, 1 μπλοκ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στη 2η αγωνιστική του Group B για τα προκριματικά του MundoBasket 2027 η Ελλάδα θα παίξει εκτός έδρας με την Πορτογαλία (30/11, 19:00) και η Ρουμανία θα υποδεχθεί το Μαυροβούνιο (30/11, 19:00).

Πηγή: sport24.gr