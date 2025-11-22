MENOY

Ελλάδα – Ρουμανία: “Εξαφανίζονται” τα εισιτήρια για τον αγώνα της Εθνικής μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη

|
THESTIVAL TEAM

Πάνω από 2.500 εισιτήρια έχουν ήδη διατεθεί για τον αγώνα της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας κόντρα στη Ρουμανία στις 27 Νοεμβρίου 2025, για τα προκριματικά του Mundobasket 2027.

Στο πρώτο της παιχνίδι μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025, η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας θα αγωνιστεί στο «Αλεξάνδρειο Μέλαθρο» της Θεσσαλονίκης κόντρα στη Ρουμανία και το ματς αναμένεται να είναι sold out.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

Η Θεσσαλονίκη αποδεικνύει στην πράξη για μία ακόμη φορά ότι αγαπά το μπάσκετ και η επίσημη αγαπημένη αναμένεται να έχει την καλύτερη δυνατή στήριξη από την εξέδρα στον αγώνα με την Ρουμανία στις 27 Νοεμβρίου στο «Αλεξάνδρειο Μέλαθρο», στην καρδιά της πόλης.

Τα εισιτήρια διατίθενται από την ticketmaster. Για τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας δεν απαιτείται η χρήση του gov wallet.

Η είσοδος για παιδιά έως πέντε ετών είναι ελεύθερη, χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Για πληροφορίες σχετικά με τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την ticketmaster στο τηλεφωνικό κέντρο (+30) 211 19 81 535 , Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου: 10:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο. Τις επίσημες αργίες το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει κλειστό).

*Η ticketmaster είναι αποκλειστικός πάροχος εισιτηρίων των διοργανώσεων της ΕΟΚ.

