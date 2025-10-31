Ελευθερία Πλευρίτου και Φωτεινή Τριχά υποψήφιες για το βραβείο της κορυφαίας πολίστριας του 2025 στον κόσμο

Διπλή είναι η ελληνική παρουσία στην πεντάδα υποψηφίων της World Aquatics για την κορυφαία πολίστρια του 2025 στον κόσμο, με τις Ελευθερία Πλευρίτου και Φωτεινή Τριχά να διεκδικούν το σπουδαίο βραβείο.

Όπως ήταν λογικό, με την εθνική ομάδα πόλο των γυναικών να έχει κατακτήσει και τις δύο μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις της χρονιάς (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και World Cup), η «γαλανόλευκη» έχει την… τιμητική της, με την αρχηγό του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, Ελευθερία Πλευρίτου, και την πρώτη σκόρερ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, Φωτεινή Τριχά, να διεκδικούν τον τίτλο. Μαζί τους στην ψηφοφορία θα βρίσκονται η Ουγγαρέζα Ρίτα Κέστελι (αναδείχθηκε MVP στη Σιγκαπούρη), η Ισπανίδα Ανι Εσπάρ και η Αμερικανίδα Εμιλι Αουσμους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, την προηγούμενη φορά που η εθνική αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κόσμου, το 2011, το βραβείο της κορυφαίας πολίστριας της χρονιάς κατέληξε σε ελληνικά χέρια, συγκεκριμένα σε αυτά της Αλεξάνδρας Ασημάκη.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες ανακοινώθηκε και η λίστα της World Aquatics για το αντίστοιχο βραβείο στους άνδρες, όπου μεταξύ των υποψηφίων περιλαμβάνεται ο Στέλιος Αργυρόπουλος.