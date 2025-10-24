MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εκτός βάθρου ο Λευτέρης Πετρούνιας – Κατέκτησε την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τζακάρτα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εκτός μεταλλίων έμεινε ο Λευτέρης Πετρούνιας στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, που διεξάγεται στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Ο Έλληνας αθλητής βαθμολογήθηκε με 14.300 και δεν κατάφερε να βρεθεί στο βάθρο.

Συγκεκριμένα, κατέλαβε την 5η θέση, με πρώτο τον Αμερικανό Γουίτεμπουργκ που βαθμολογήθηκε με 14.700.

Δείτε την προσπάθειά του:

Αναλυτικά η κατάταξη του τελικού:

1.Ντόνελ Γουίτεμπουργκ (ΗΠΑ) 14.700

2.Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) 14.566

3.Σινγκγιού Λαν (Κίνα) 14.500

4.Μποχένγκ Ζανγκ (Κίνα) 14.466

5.Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 14.300

6.Κάιο Σόουζα (Βραζιλία) 14.166

7.Γκλεν Σουέλ (Βέλγιο) 13.933

8.Χάρι Χέπγουορθ (Μ. Βρετανία) 13.336

Λευτέρης Πετρούνιας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ζήτησα συγνώμη τότε από τον Γιώργο Λιάγκα, είχα θυμώσει όμως πολύ

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Συνελήφθη για υπόθεση κλοπής ρολογιών πολυτελείας η οικιακή βοηθός του Ίκερ Κασίγιας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης φωτεινών σηματοδοτών σε πέντε κόμβους της λεωφόρου Μ. Θεοδωράκη από την Τετάρτη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Τα εμβόλια που διατίθενται στο Βέλγιο δεν απαγορεύονται στην ΕΕ

MEDIA NEWS 9 ώρες πριν

Γιώργος Λιάγκας: Όσοι βγάζουν 800 ευρώ το μήνα συμπαρίστανται στην Ιωάννα Τούνη που βγάζει 2,5 εκατομμύρια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Πετρούνιας: Διορθώνουμε ό,τι χρειάζεται τώρα γιατί έχουμε πολλή δουλειά μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες