Εκτός βάθρου ο Λευτέρης Πετρούνιας – Κατέκτησε την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τζακάρτα

Εκτός μεταλλίων έμεινε ο Λευτέρης Πετρούνιας στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, που διεξάγεται στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Ο Έλληνας αθλητής βαθμολογήθηκε με 14.300 και δεν κατάφερε να βρεθεί στο βάθρο.

Συγκεκριμένα, κατέλαβε την 5η θέση, με πρώτο τον Αμερικανό Γουίτεμπουργκ που βαθμολογήθηκε με 14.700.

Δείτε την προσπάθειά του:

Αναλυτικά η κατάταξη του τελικού:

1.Ντόνελ Γουίτεμπουργκ (ΗΠΑ) 14.700

2.Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) 14.566

3.Σινγκγιού Λαν (Κίνα) 14.500

4.Μποχένγκ Ζανγκ (Κίνα) 14.466

5.Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 14.300

6.Κάιο Σόουζα (Βραζιλία) 14.166

7.Γκλεν Σουέλ (Βέλγιο) 13.933

8.Χάρι Χέπγουορθ (Μ. Βρετανία) 13.336