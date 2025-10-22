MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

“Έφυγε” για Γαλλία με Παβλένκα ο ΠΑΟΚ: Εκτός αποστολής με τη Λιλ οι Τάισον και Οζντόεφ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε επί ελληνικού εδάφους, με τους «ασπρόμαυρους» να αναχωρούν το απόγευμα με πτήση τσάρτερ με προορισμό τη Λιλ.

Στην αποστολή βρίσκεται ο Γίρι Παβλένκα, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του, προσθέτοντας ένα ακόμα «όπλο» στη φαρέτρα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Στο κομμάτι των απουσιών, στη Θεσσαλονίκη παρέμειναν οι Μαγκομέντ Οζντόεφ και Τάισον, με την κατάσταση τους όμως να μην εμπνέει ανησυχία.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Μεϊτέ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Ιβανούσετς, Μπέρδος, Α.Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ, Γιακουμάκης.

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Κεφαλογιάννης: Η Πολιτική Προστασία πρέπει να είναι η γέφυρα για την ενιαία υγεία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: 2,5 εκατ. ευρώ και οκτώ αυτοκίνητα κατείχε αδικαιολόγητα ο “Φραπές”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Χρίστος Δήμας: Θεσμική αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Σέρρες: H ερωτική σκηνή ανάμεσα σε Άγγελο και Οδυσσέα και τα παθιασμένα φιλιά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Προπονητής Λιλ: Ομάδα με πολύ έμπειρους παίκτες ο ΠΑΟΚ, θα είναι δύσκολο ματς

ΕΘΝΙΚΑ 1 ώρα πριν

Σήμερα η δοκιμαστική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στη Μουδανιών – Τι αλλάζει στην κυκλοφορία των οχημάτων