Έδωσε το σύνθημα για τον τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος ο Πετρούνιας: “Παρασκευή, πάμε δυνατά με ψυχή”

Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε για 7η φορά σε τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ινδονησίας και την Παρασκευή (10:00, ΕΡΤ), θα διεκδικήσει το 5ο του μετάλλιο.

Ο άρχοντας των κρίκων έχει κερδίσει το χρυσό το 2015, 2017, 2018 και έχει και ένα ασημένιο από το 2023. Ο Πετρούνιας πέρασε ως 5ος στον τελικό και θα δώσει μάχη για να μπει στα μετάλλια.

Μετά την πρόκρισή του στον τελικό, έγραψε στα social media ότι όλα θα κριθούν στην προσγείωση.

Το μήνυμα του Λευτέρη Πετρούνια:

«5ος στην τελική κατάταξη σήμερα και φύγαμε για τον τελικό της Παρασκευής. Όλα θα κριθούν στην προσγείωση για άλλη μια φορά! Είμαι χαρούμενος γιατί ο τελευταίος μήνας ήταν δύσκολος για εμένα !Παρασκευή λοιπόν δυνατά με ψυχή!».