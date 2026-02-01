Διπλό χτύπημα για την οικογένεια του μπασκετμπολίστα που πέθανε στο γήπεδο – Είχε σκοτωθεί σε τροχαίο ο αδελφός του το 2022

Βαρύ πένθος στη Στυλίδα και στη Φθιώτιδα για την απώλεια του αθλητή Παναγιώτη Κρέτση, που «έφυγε» αιφνίδια από τη ζωή κατά τη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ Ρουφ 80-Εθνικός Γ.Σ..

Ο Παναγιώτης Κρέτσης άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στον αγωνιστικό χώρο καθώς, παρά τις προσπάθειες να τον επαναφέρουν, αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Με καταγωγή από τη Στυλίδα, ασχολήθηκε από μικρός με τον αθλητισμό και με τη μεγάλη του αγάπη, που ήταν το μπάσκετ. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του η ομάδα του Ρουφ, καθώς εργαζόταν στην Αθήνα.

Δυστυχώς όμως για την οικογένειά του, αυτό είναι το δεύτερο βαρύ χτύπημα, μέσα σε περίπου 3,5 χρόνια.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, τον Ιούνιο του 2022 είχε χάσει τη ζωή του ο αδελφός του σε τροχαίο δυστύχημα στη διασταύρωση της βιομηχανικής ζώνης, όταν νταλίκα επιχείρησε να βγει στην παλιά εθνική Λαμίας – Στυλίδας, με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας που κινούνταν με το αυτοκίνητό του προς Λαμία, να «καρφωθεί» στο τεράστιο όχημα.

Η κηδεία του Παναγιώτη Κρέτση δεν έχει ακόμη οριστεί, καθώς θα προηγηθεί η νεκροψία – νεκροτομή, πριν επιστρέψει για τελευταία φορά στη γειτονιά του στην ενορία της Αγίας Αικατερίνης στη Στυλίδα.

Το αντίο του Δημάρχου Στυλίδας

Ο δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου, προχώρησε στην παρακάτω ανάρτηση:

«Με βαθιά θλίψη μάθαμε για τον αιφνίδιο χαμό του Παναγιώτη Κρέτση, ενός δικού μας παιδιού από τη Στυλίδα,τον τόπο μας.

Ο Παναγιώτης, μόλις 33 χρονών, έφυγε ξαφνικά την ώρα που έπαιζε το αγαπημένο του μπάσκετ, στο γήπεδο που τόσο αγαπούσε. Μέσα σε αυτό το κύμα τραγικών απωλειών νέων ανθρώπων που πλήττει τη χώρα μας τις τελευταίες ημέρες, σήμερα προστέθηκε και ο δικός μας Παναγιώτης.

Εκφράζω την πιο βαθιά μου οδύνη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους φίλους του, στους συμπαίκτες του και σε όλους εμάς που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, έστω και λίγο, μέσα από τη ζωή και το πάθος του για το μπάσκετ.

Καλό ταξίδι, Παναγιώτη…»