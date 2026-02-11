Δεν “λυγίζει” η απατημένη πρώην σύντροφος του Ολυμπιονίκη που έκλαιγε on air για να τον συγχωρέσει – Απάντησε και ήταν απόλυτη

Η μυστηριώδης σύντροφος του χάλκινου ολυμπιονίκη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, ο οποίος παραδέχθηκε ότι την απάτησε σε live μετάδοση, δηλώνει πως δεν τον έχει συγχωρέσει.

Ο Νορβηγός αθλητής του διάθλου Στούρλα Χολμ Λέγκρεϊντ, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο την Τρίτη στο αγώνισμα των 20 χιλιομέτρων ατομικής εκκίνησης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ωστόσο, εμφανώς συγκινημένος μετά τη μεγάλη του επιτυχία, παραδέχθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης ότι είχε απατήσει την εδώ και 6 μήνες σύντροφό του πριν από 3 μήνες.

«Υπάρχει κάποια με την οποία ήθελα να μοιραστώ αυτή τη στιγμή και ίσως να μη με παρακολουθεί σήμερα…» δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στον νορβηγικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK, μετά τον αγώνα του.

«Πριν από έξι μήνες γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου και τον πιο όμορφο και καλοσυνάτο άνθρωπο στον κόσμο. Και πριν από τρεις μήνες έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου και την απάτησα. Είχα ένα χρυσό μετάλλιο στη ζωή μου… Έχω μάτια μόνο για εκείνη. Δεν ξέρω τι θέλω να πετύχω λέγοντας όλα αυτά… Μακάρι να μπορούσα να μοιραστώ αυτή τη στιγμή μαζί της», πρόσθεσε κλαίγοντας.

Call me old fashioned but I don’t think telling the world you cheated on your girlfriend right after you win an Olympic medal is the best idea.



Norway’s biathlete Sturla Holm Laegreid is having quite the week#olympics2026#milanocortina2026

pic.twitter.com/bcI9zBHaoA — RGF (@rgfray1) February 10, 2026

Η απάντηση της πρώην συντρόφου του

Η δραματική δημόσια εξομολόγηση και δήλωση αγάπης όμως του Ολυμπιονίκη, δεν φαίνεται να είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η πληγωμένη σύντροφός του, που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της, του απάντησε: «Είναι δύσκολο να τον συγχωρέσω».

Σε δήλωσή της στη νορβηγική εφημερίδα VG ανέφερε: «Ακόμη και μετά από μια δήλωση αγάπης μπροστά σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι δύσκολο να συγχωρήσεις. Δεν επέλεξα να βρεθώ σε αυτή τη θέση και πονάει το ότι πρέπει να τη βιώνω. Έχουμε επικοινωνήσει και εκείνος γνωρίζει τις απόψεις μου πάνω σε αυτό».

Παράλληλα, πρόσθεσε πως θέλει να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στην «οικογένεια και τους φίλους μου που με αγκάλιασαν και με στήριξαν αυτή την περίοδο. Επίσης σε όλους όσοι με σκέφτηκαν και έδειξαν συμπαράσταση, χωρίς να γνωρίζουνε ποια είμαι».