Δεν κλήθηκε σε απολογία ο ΠΑΟΚ από την Super League για τα επεισόδια στα δημοσιογραφικά της Τούμπας

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν κλήθηκε σε απολογία για τον προπηλακισμό που έκαναν οπαδοί της ομάδας σε βάρος εκπροσώπων των ΜΜΕ στα δημοσιογραφικά θεωρεία, πριν τον αγώνα της Κυριακής με τον Λεβαδειακό. Αντίθετα, κλήθηκαν για τη συμπεριφορά των οπαδών τους ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ατρόμητος και ΑΕΛ Novibet.

Αναλυτικά, το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 19-3-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΑΕΚ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 15/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 15/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/1/1-κγ’ από 16/3/2026 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. α’, του Π.Κ. της ΕΠΟ

2/ ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET: “Βάσει των αναφερομένων στο από 14/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 14/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 5430/26/587543 από 15/3/2026 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET – ΠΑΕ ASTERAS AKTOR.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 15/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 15/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/1/1-κγ’ από 16/3/2026 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, 2 α’ ιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

4/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 15/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 15/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, του Π.Κ. της ΕΠΟ.

